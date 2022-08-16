Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной» («РБ Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин готов покинуть клуб, если ему заплатят 3,6 миллиона евро.

Перспектива оказаться вне заявки на сезон 31-летнего футболиста не пугает.

«В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только то, что «Фиорентина» хочет найти какое-то решение этого вопроса.

Но все непросто, Кокорин постоянно просит 3,6 миллиона евро, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается.

«Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», – сообщил источник «РБ Спорт».