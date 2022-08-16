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    Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной» («РБ Спорт»)

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин готов покинуть клуб, если ему заплатят 3,6 миллиона евро.

    Перспектива оказаться вне заявки на сезон 31-летнего футболиста не пугает.

    «В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только то, что «Фиорентина» хочет найти какое-то решение этого вопроса.

    Но все непросто, Кокорин постоянно просит 3,6 миллиона евро, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается.

    «Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», – сообщил источник «РБ Спорт».

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25475

      vladimir-7 55 минут назад

      Саня, так держать! Если Фиорентина не согласится с выплатой в 3,6 млн. евро, то
      она налетит на бОльшие деньги за 2 года, но тебя и этот вариант подойдет.

      1
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      Рейтинг: +1295

      jek718875 1 час назад

      КОКОША доказывает,что один в поле тоже воин

      0
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      Рейтинг: +931

      партизан84 1 час назад

      Мэм "лучшая работа в мире" по-русски)
      ради интереса надо посмотреть сколько он за "карьеру" матчей (а еще лучше минут) отыграл и сколько пробежал.
      честно говоря когда была его презентация в Италии я пошутил, что 91 это не номер, а количество минут, которые он проведет за клуб на поле. тогда посмеялся, а сейчас уже даже немного жалко макаронников.

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      Рейтинг: +10566

      "supermax" 1 час назад

      развод макаронников продолжается

      2
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      Рейтинг: +1962

      моэм 1 час назад

      Молодец Сашко ! ...дави их !

      3
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      Рейтинг: +14841

      Fusballer 2 часа назад

      Так их, Сашка!

      2
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      Рейтинг: +4908

      Беспонтий 2 часа назад

      наш беспилотник творит чудеса

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