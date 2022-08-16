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  • Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной» («РБ Спорт»)

Кокорин требует 3,6 миллиона за расторжение контракта с «Фиорентиной» («РБ Спорт»)

16 августа 2022, 17:46
10

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин готов покинуть клуб, если ему заплатят 3,6 миллиона евро.

Перспектива оказаться вне заявки на сезон 31-летнего футболиста не пугает.

«В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только то, что «Фиорентина» хочет найти какое-то решение этого вопроса.

Но все непросто, Кокорин постоянно просит 3,6 миллиона евро, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается.

«Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», – сообщил источник «РБ Спорт».

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Беспонтий
1660662721
наш беспилотник творит чудеса
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Fusballer
1660663676
Так их, Сашка!
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моэм
1660664439
Молодец Сашко ! ...дави их !
Ответить
"supermax"
1660665187
развод макаронников продолжается
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партизан84
1660665254
Мэм "лучшая работа в мире" по-русски) ради интереса надо посмотреть сколько он за "карьеру" матчей (а еще лучше минут) отыграл и сколько пробежал. честно говоря когда была его презентация в Италии я пошутил, что 91 это не номер, а количество минут, которые он проведет за клуб на поле. тогда посмеялся, а сейчас уже даже немного жалко макаронников.
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jek718875
1660665950
КОКОША доказывает,что один в поле тоже воин
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vladimir-7
1660667584
Саня, так держать! Если Фиорентина не согласится с выплатой в 3,6 млн. евро, то она налетит на бОльшие деньги за 2 года, но тебя и этот вариант подойдет.
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Alex Y
1660671956
Эх хорошо ему чилить во Флоренции)))
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bomilazdeshnii
1660675187
Молодец! Так и надо.
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Oldtrafford83
1660712495
Такими темпами скоро сериал про Саню снимут, материал годный))
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