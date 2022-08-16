В «Спартаке» подтвердили планы расторгнуть контракт с Уруновым

"На этой неделе я его приглашаю"...на стрелку, будем разговаривать - покажем ему строящуюся асфальтовую дорогу рядом с Национальным парком "Лосиный остров", а также подарим для его "папы" инструкции к утюгу и паяльнику...))
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.
– Как обстоят дела с Остоном Уруновым? Это будет расторжение?
– На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Думаю, что да. Сейчас он тренируется с молодежной командой.
- «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- В этом сезоне Урунов на поле не выходил.