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    В «Спартаке» подтвердили планы расторгнуть контракт с Уруновым

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.

    Как обстоят дела с Остоном Уруновым? Это будет расторжение?

    – На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Думаю, что да. Сейчас он тренируется с молодежной командой.

    • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24771

      JTherry 1 час назад

      "На этой неделе я его приглашаю"...на стрелку, будем разговаривать - покажем ему строящуюся асфальтовую дорогу рядом с Национальным парком "Лосиный остров", а также подарим для его "папы" инструкции к утюгу и паяльнику...))

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      Рейтинг: +1364

      alefreddy 2 часа назад

      Газику недорого его дарование

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