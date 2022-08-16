В «Спартаке» подтвердили планы расторгнуть контракт с Уруновым

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.

– Как обстоят дела с Остоном Уруновым? Это будет расторжение?

– На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Думаю, что да. Сейчас он тренируется с молодежной командой.