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    ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

    ЦСКА недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру пятого тура РПЛ против «Зенита».

    В связи с этим московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    ЦСКА попросил разобрать два спорных эпизода:

    • фиксация офсайда у Хорхе Карраскаля перед голом ЦСКА на 80-й минуте;
    • неназначенный пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте.

    ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Матч обслуживал Павел Кукуян. После игры тренер москвичей Владимир Федотов не пожал ему руку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4292

      Snek 8 минут назад

      После драки, кулаками не машут.

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      Рейтинг: +193

      Аден 26 минут назад

      сейчас конине всё "объяснят", что все правильно и, что в играх с вонючими по другому быть не может, так как судейский корпус тоже хочет вкусно кушать, а это им может обеспечить только бЗденит.

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      Рейтинг: +15187

      NewLife 32 минуты назад

      Можете сразу к Миллеру обращаться с тем же результатом.

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