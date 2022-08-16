ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

После драки, кулаками не машут.
ЦСКА недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру пятого тура РПЛ против «Зенита».
В связи с этим московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.
ЦСКА попросил разобрать два спорных эпизода:
- фиксация офсайда у Хорхе Карраскаля перед голом ЦСКА на 80-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте.
ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Матч обслуживал Павел Кукуян. После игры тренер москвичей Владимир Федотов не пожал ему руку.