ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

ЦСКА недоволен работой бригады арбитров, обслуживавших игру пятого тура РПЛ против «Зенита».

В связи с этим московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

ЦСКА попросил разобрать два спорных эпизода:

фиксация офсайда у Хорхе Карраскаля перед голом ЦСКА на 80-й минуте;

неназначенный пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте.

ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Матч обслуживал Павел Кукуян. После игры тренер москвичей Владимир Федотов не пожал ему руку.