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    Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Кубанью»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги выигранного матча пятого тура Первой лиги против «Кубани».

    • Казанцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Набрав 3 очка, команда из Татарстана поднялась с 11-го на 8-е место в таблице.

    – В первый раз качество игры совпало с результатом, которого мы ожидаем. Контроль мяча, яркие действия.

    Единственный отрицательный момент – пенальти в наши ворота в концовке. В остальном у соперника не было шансов.

    – Есть ощущение, что машина поехала?

    – Самая большая сложность в нашей ситуации, что мы идем к очкам через качество игры. А оно в секунду не делается.

    Важной была игра в Нижнекамске: после удаления наши принципы работали, мы знаем, что делать. Но из-за психологических сложностей перестарховываемся.

    Мы идем через качество игры к количество. Этот путь более трудоемкий. Меня больше порадовало качество нашей игры, чем результат. Этот путь длиннее, но надежнее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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