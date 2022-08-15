Сперцян рассказал, как Кордоба извинялся за нереализованный пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил, как в начале сезона уступил нападающему Джону Кордобе право пробить пенальти.

– Вы штатный пенальтист. Если кто-то попросит пробить 11-метровый, уступите?

– Уже было такое. Перед сезоном играли с «Ростовом». С Кордобой хорошо разыграли мяч, он выложил мне под удар, а я пробил в руку защитнику, пенальти.

Пусть, думаю, Джон почувствует уверенность перед официальными играми, уступил ему. В первом туре игра с «Факелом», 11-метровый.

Иду за мячом, Кордоба просит: «Дай, пожалуйста, пробить, дай, пожалуйста». В позу становиться не стал: «Бей». Это нормально.

– И Кордоба не забил. Что потом услышал?

– Ничего. Десять раз извинился перед командой, передо мной. Я тоже мог не забить, бывает.