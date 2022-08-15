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    Сперцян рассказал, как Кордоба извинялся за нереализованный пенальти

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил, как в начале сезона уступил нападающему Джону Кордобе право пробить пенальти.

    – Вы штатный пенальтист. Если кто-то попросит пробить 11-метровый, уступите?

    – Уже было такое. Перед сезоном играли с «Ростовом». С Кордобой хорошо разыграли мяч, он выложил мне под удар, а я пробил в руку защитнику, пенальти.

    Пусть, думаю, Джон почувствует уверенность перед официальными играми, уступил ему. В первом туре игра с «Факелом», 11-метровый.

    Иду за мячом, Кордоба просит: «Дай, пожалуйста, пробить, дай, пожалуйста». В позу становиться не стал: «Бей». Это нормально.

    – И Кордоба не забил. Что потом услышал?

    – Ничего. Десять раз извинился перед командой, передо мной. Я тоже мог не забить, бывает.

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    Источник: «Матч ТВ»

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