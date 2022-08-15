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    Зарема: «Не буду оформлять Fan ID. Лучше сходим всей семьей на балет «Спартак»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выразила протест на введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «О своей позиции я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ – тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Арама Хачатуряна.

    Меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как?» – сказала Салихова.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4023

      mutabor0992 4 минуты назад

      Я аж зауважал женщину востока.

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      Рейтинг: +4023

      ААМ 20 минут назад

      Чем меньше её около футбола, тем лучше для футбола и СПАМа.

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