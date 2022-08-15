Зарема: «Не буду оформлять Fan ID. Лучше сходим всей семьей на балет «Спартак»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выразила протест на введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«О своей позиции я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ – тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Арама Хачатуряна.

Меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как?» – сказала Салихова.