Джикия: «Сочи» – принципиальный соперник»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о соперничестве с «Сочи».
- В воскресенье московская команда добилась разгромной победы со счетом 3:0.
- «Спартак» не обыгрывал «Сочи» в РПЛ с июля 2019 года.
- За 3 года были 1 ничья и 4 поражения.
«Сочи» – тяжелый соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело. Поэтому победа 3:0 прибавляет эмоции.
Рады, что сыграли «на ноль», отдельная благодарность за это Саше Селихову.
Безусловно, «Сочи» для нас принципиальный соперник», – заявил Джикия.
Источник: «Р-Спорт»