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    Джикия: «Сочи» – принципиальный соперник»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о соперничестве с «Сочи».

    • В воскресенье московская команда добилась разгромной победы со счетом 3:0.
    • «Спартак» не обыгрывал «Сочи» в РПЛ с июля 2019 года.
    • За 3 года были 1 ничья и 4 поражения.

    «Сочи» – тяжелый соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело. Поэтому победа 3:0 прибавляет эмоции.

    Рады, что сыграли «на ноль», отдельная благодарность за это Саше Селихову.

    Безусловно, «Сочи» для нас принципиальный соперник», – заявил Джикия.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16721

      Cleaner 40 минут назад

      Джикия, НЕ ЮЛИ! Для Спартака сейчас только ОДИН принципиальный соперник - ЗЕНИТ. Это ему вы продули с ЭПИЧЕСКИМ счетом 1:7(ОДИН-СЕМЬ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +16824

      paracetamol 2 часа назад

      Сочи еще и 5 лет нет, принципиальный, мля!

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      Рейтинг: +11352

      Алексей З > paracetamol 1 час назад

      Мля , мля , дурында!!!
      Игры с Сочями почти всегда сопровождались скандалами , поэтому и принципиальны. Мля !

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      Рейтинг: +16721

      Cleaner > Алексей З 39 минут назад

      Для Спартака и игры с командами из ПЕРДИВА принципиальны. РЖУ ни могу...

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