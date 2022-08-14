Тен Хаг – о разгроме от «Брентфорда»: «Команда должна взять на себя ответственность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения от «Брентфорда» во втором туре АПЛ (0:4). Нидерландец не взял ответственность за разгром на себя.

«Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль болельщиков.

Я попросил футболистов играть с верой и быть ответственными на поле, но они этого не сделали», – сказал тен Хаг.