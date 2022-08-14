Тен Хаг – о разгроме от «Брентфорда»: «Команда должна взять на себя ответственность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения от «Брентфорда» во втором туре АПЛ (0:4). Нидерландец не взял ответственность за разгром на себя.
«Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль болельщиков.
Я попросил футболистов играть с верой и быть ответственными на поле, но они этого не сделали», – сказал тен Хаг.
- Это был 1-й гостевой матч в АПЛ для тен Хага.
- «МЮ» идет в АПЛ последним.
- Ближайший соперник манчестерцев – «Ливерпуль».
Источник: твиттер Фабрицио Романо