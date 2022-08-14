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    Тен Хаг – о разгроме от «Брентфорда»: «Команда должна взять на себя ответственность»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения от «Брентфорда» во втором туре АПЛ (0:4). Нидерландец не взял ответственность за разгром на себя.

    «Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль болельщиков.

    Я попросил футболистов играть с верой и быть ответственными на поле, но они этого не сделали», – сказал тен Хаг.

    • Это был 1-й гостевой матч в АПЛ для тен Хага.
    • «МЮ» идет в АПЛ последним.
    • Ближайший соперник манчестерцев – «Ливерпуль».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1936

      DMитрий 59 минут назад

      О мистер, похоже вы не с стой карты зашли. Как команда закончила чемпионат, так и начала, а климат не улучшился и тренер не пределах. Так что... сезон можно сразу в слив опять?

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