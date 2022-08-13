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  • Хусаинов: «Гол ЦСКА в ворота «Зенита» надо было засчитывать»

Хусаинов: «Гол ЦСКА в ворота «Зенита» надо было засчитывать»

13 августа 2022, 20:26
10

ЦСКА во втором тайме матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) забил справедливый гол, его отменили ошибочно. Это мнение бывшего арбитра чемпионата России Сергея Хусаинова.

«Два ключевых эпизода было для судьи в матче. Первый – гол ЦСКА, который отменили. По старым трактовкам, игрок, дающий пас, должен иметь перед собой не менее двух игроков обороны, включая вратаря.

Новая трактовка – если один из двух обороняющихся игроков на линии с атакующим, надо принимать решение в пользу атаки. Потому что зрители приходят на стадион, чтобы увидеть голы. Платят деньги за это. А не за те голы, которые отменяются. Правда, оговорка была: правило должно выполняться в отношении обеих участников матча. Тут ситуация была пограничная. И гол ЦСКА надо было засчитывать», – считает Хусаинов.

  • Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.
  • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
  • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (10)
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PAREVG.
1660413644
Согласен.
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rewas
1660413786
А сколько спартак засуз Такие моменты были и у Спартака только голы не засчитывали. Так что арбитр прав.
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ЗаЖиМ
1660413843
а чо так мало *****?
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vladimir-7
1660414523
Ну вот и объективное объяснение судьи Хусаинова.
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Давид59
1660415509
Типичный словесный трюк:"...если один из двух обороняющихся игроков на линии с атакующим, надо принимать решение в пользу атаки". Всё дело в том, что нападающий не был на одной линии. Его голова явно была в офсайде.
Ответить
R_a_i_n
1660415807
В играх с Зенитом все пограничные моменты в пользу немытых. Привыкаем уже...
Ответить
paracetamol
1660418552
Еще один бывший и забаненный коллегами свистун вылупился! Боится, что про его фокусы на поле забудут.
Ответить
Spirit_78
1660423871
А с чего Хусаинов вообще взял, что игрок ЦСКА был на одной линии?
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ALEX ML
1660464306
Газпром опять победил ЦСКА
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