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    Хусаинов: «Гол ЦСКА в ворота «Зенита» надо было засчитывать»

    ЦСКА во втором тайме матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) забил справедливый гол, его отменили ошибочно. Это мнение бывшего арбитра чемпионата России Сергея Хусаинова.

    «Два ключевых эпизода было для судьи в матче. Первый – гол ЦСКА, который отменили. По старым трактовкам, игрок, дающий пас, должен иметь перед собой не менее двух игроков обороны, включая вратаря.

    Новая трактовка – если один из двух обороняющихся игроков на линии с атакующим, надо принимать решение в пользу атаки. Потому что зрители приходят на стадион, чтобы увидеть голы. Платят деньги за это. А не за те голы, которые отменяются. Правда, оговорка была: правило должно выполняться в отношении обеих участников матча. Тут ситуация была пограничная. И гол ЦСКА надо было засчитывать», – считает Хусаинов.

    • Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25442

      vladimir-7 14 минут назад

      Ну вот и объективное объяснение судьи Хусаинова.

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      Рейтинг: +90

      ЗаЖиМ 25 минут назад

      а чо так мало *****?

      0
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      Рейтинг: +28

      rewas 26 минут назад

      А сколько спартак засуз

      Такие моменты были и у Спартака только голы не засчитывали. Так что арбитр прав.

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      Рейтинг: +4699

      PAREVG. 29 минут назад

      Согласен.

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