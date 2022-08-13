Хусаинов: «Гол ЦСКА в ворота «Зенита» надо было засчитывать»

ЦСКА во втором тайме матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) забил справедливый гол, его отменили ошибочно. Это мнение бывшего арбитра чемпионата России Сергея Хусаинова.

«Два ключевых эпизода было для судьи в матче. Первый – гол ЦСКА, который отменили. По старым трактовкам, игрок, дающий пас, должен иметь перед собой не менее двух игроков обороны, включая вратаря.

Новая трактовка – если один из двух обороняющихся игроков на линии с атакующим, надо принимать решение в пользу атаки. Потому что зрители приходят на стадион, чтобы увидеть голы. Платят деньги за это. А не за те голы, которые отменяются. Правда, оговорка была: правило должно выполняться в отношении обеих участников матча. Тут ситуация была пограничная. И гол ЦСКА надо было засчитывать», – считает Хусаинов.

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