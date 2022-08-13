«Главное – Миллер доволен». Агент Сафонов – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов оставил пост по поводу работы арбитров в матче пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).

«Думаю, лучший в Питере – судья Павел Кукуян. Думаю, будет скандал. Главное – Алексей Миллер доволен», – написал Сафонов.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.

Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей