«Главное – Миллер доволен». Агент Сафонов – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

Парно и непарнокопытные ведут себя после поражений как грязное, вонючее стадо! Разве москвичи на другое не способны? Или Москва это по сути своей это только конюшня и свинарник, а достойные люди там не воспитываются?
Футбольный агент Алексей Сафонов оставил пост по поводу работы арбитров в матче пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).
«Думаю, лучший в Питере – судья Павел Кукуян. Думаю, будет скандал. Главное – Алексей Миллер доволен», – написал Сафонов.
- «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
- У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
- Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.
Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей