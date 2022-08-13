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    «Главное – Миллер доволен». Агент Сафонов – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

    Футбольный агент Алексей Сафонов оставил пост по поводу работы арбитров в матче пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).

    «Думаю, лучший в Питере – судья Павел Кукуян. Думаю, будет скандал. Главное – Алексей Миллер доволен», – написал Сафонов.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: твиттер Алексея Сафонова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6686

      Semenycch 21 минуту назад

      Парно и непарнокопытные ведут себя после поражений как грязное, вонючее стадо! Разве москвичи на другое не способны? Или Москва это по сути своей это только конюшня и свинарник, а достойные люди там не воспитываются?

      1
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      Рейтинг: +167

      Аден 27 минут назад

      бЗдениту хоть насцы в глазы, для бо м жих все божья роса. бЗденит Позорники. Главное милерок доволен.

      2
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      Рейтинг: +9104

      R_a_i_n > Аден 21 минуту назад

      и мамба тоже довольна)))

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      Рейтинг: +1452

      koli4ka 40 минут назад

      ну,раз миля доволен,то газ в стране подешевеет....

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      Рейтинг: +9104

      R_a_i_n 1 час назад

      Немытые, судейство было норм??

      6
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      Рейтинг: +6752

      mamba9090909 > R_a_i_n 55 минут назад

      Судейство было нормальным, зачуханый.

      2
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      Рейтинг: +9104

      R_a_i_n > mamba9090909 43 минуты назад

      Ну конечно, для немытых такое судейство норм)))

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      Рейтинг: +6752

      mamba9090909 > R_a_i_n 40 минут назад

      Для нас да. А у вас, в свинарниках, другие правила?))

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      Рейтинг: +9104

      R_a_i_n > mamba9090909 22 минуты назад

      Да мне казалось что правила у всех одинаковые. Но у немытых они как-то одинаковее что-ли!

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      Рейтинг: +6752

      mamba9090909 > R_a_i_n 15 минут назад

      А каждый под своим углом смотрит на ситуацию. Каждый меряет на свой аршин. В восьмом туре, надеюсь, разногласий не будет. Интересно будет. Свинки сейчас на ходу, на боевом ходу. Хорошая будет охота.))

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