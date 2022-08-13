«ПСЖ» и «Милан» могут совершить обмен игроками

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлю Леау.

На подписании португальца настаивает советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш, который в 2018 году приводил его в «Лилль» из «Спортинга».

Парижане готовы включить в сделку по Леау защитника Абду Диалло.