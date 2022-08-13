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    «ПСЖ» и «Милан» могут совершить обмен игроками

    «ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлю Леау.

    На подписании португальца настаивает советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш, который в 2018 году приводил его в «Лилль» из «Спортинга».

    Парижане готовы включить в сделку по Леау защитника Абду Диалло.

    • В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
    • Его контракт с «Миланом» действует до 2024 года.
    • Отступные в контракте Леау – 150 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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