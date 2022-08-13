«ПСЖ» и «Милан» могут совершить обмен игроками

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлю Леау.
На подписании португальца настаивает советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш, который в 2018 году приводил его в «Лилль» из «Спортинга».
Парижане готовы включить в сделку по Леау защитника Абду Диалло.
- В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Миланом» действует до 2024 года.
- Отступные в контракте Леау – 150 миллионов евро.
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