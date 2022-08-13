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    «Барселона» зарегистрировала всех новичков, кроме одного

    «Барселона» смогла решить вопрос с регистрацией хотя бы нескольких новичков. В заявку на сезон Примеры включены:

    Еще один новичок Жюль Кунде будет зарегистрирован, как ожидается, на следующей неделе.

    Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

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    Источник: Ла Лига

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      odessakmv 2 часа назад

      "Чтобы зарегистрировать остальных новичков, нужно еще уменьшить зарплатную ведомость"....., занеся часть этих денег на личные счета функционеров из УЕФА

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      Рейтинг: +11974

      DeStar > odessakmv 1 час назад

      если тебе интересно, то запрещает регистрировать новичков федерация футбола испании, а не уефа, уефа плевать

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