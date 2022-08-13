«Барселона» зарегистрировала всех новичков, кроме одного

«Барселона» смогла решить вопрос с регистрацией хотя бы нескольких новичков. В заявку на сезон Примеры включены:

Еще один новичок Жюль Кунде будет зарегистрирован, как ожидается, на следующей неделе.

Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?