"Чтобы зарегистрировать остальных новичков, нужно еще уменьшить зарплатную ведомость"....., занеся часть этих денег на личные счета функционеров из УЕФА
«Барселона» смогла решить вопрос с регистрацией хотя бы нескольких новичков. В заявку на сезон Примеры включены:
- Роберт Левандовски;
- Андреас Кристенсен;
- Франк Кессье;
- Рафинья.
Еще один новичок Жюль Кунде будет зарегистрирован, как ожидается, на следующей неделе.
Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?