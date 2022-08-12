Стали известны претенденты на трофей Яшина как лучшему вратарю года

Без сомнения это Куртуа и что в этом списке делают косячники Нойеэр и Льорис уже наверно лет 5 как не лучшие
Журнал France Football назвал кандидатов на трофей имени Льва Яшина, который ежегодно получает лучший вратарь. Впервые награда будет вручена по итогам сезона, а не года.
В шорт-лист вошли:
- Яссин Буну («Севилья»);
- Алисон («Ливерпуль»);
- Тибо Куртуа («Реал»);
- Эдерсон («Манчестер Сити»);
- Майк Меньян («Милан»);
- Эдуар Менди («Челси»);
- Мануэль Нойер («Бавария»);
- Ян Облак («Атлетико»);
- Кевин Трапп («Айнтрахт»);
- Уго Льорис («Тоттенхэм»).