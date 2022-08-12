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    Стали известны претенденты на трофей Яшина как лучшему вратарю года

    Журнал France Football назвал кандидатов на трофей имени Льва Яшина, который ежегодно получает лучший вратарь. Впервые награда будет вручена по итогам сезона, а не года.

    В шорт-лист вошли:

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    Источник: твиттер France Football

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13815

      Skull_Boy 1 час назад

      Без сомнения это Куртуа и что в этом списке делают косячники Нойеэр и Льорис уже наверно лет 5 как не лучшие

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