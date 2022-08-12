Слуцкий брал три чемпионата России, в то время когда ПРОМКВАС вливал бабало в помойку, ЦСКА их имела вот кто такой Слуцкий
«Рубин» может отправить в отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Руководство клуба дало 51-летнему специалисту три матча для исправления турнирной ситуации.
Ближайшие соперники казанцев – «Кубань» (15 августа), ульяновская «Волга» (21 августа), КАМАЗ (28 августа).
- «Рубин» набрал 5 очков в 4 стартовых турах Первой лиги.
- Команда занимает 10-е место в таблице первенства.
- Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019 года.