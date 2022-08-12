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    «Рубин» дал Слуцкому три матча для исправления турнирной ситуации

    «Рубин» может отправить в отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    Руководство клуба дало 51-летнему специалисту три матча для исправления турнирной ситуации.

    Ближайшие соперники казанцев – «Кубань» (15 августа), ульяновская «Волга» (21 августа), КАМАЗ (28 августа).

    • «Рубин» набрал 5 очков в 4 стартовых турах Первой лиги.
    • Команда занимает 10-е место в таблице первенства.
    • Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +691

      Suvorov51 15 минут назад

      Слуцкий брал три чемпионата России, в то время когда ПРОМКВАС вливал бабало в помойку, ЦСКА их имела вот кто такой Слуцкий

      1
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      Рейтинг: +7468

      серега кашин 25 минут назад

      со слуцким рубин вылетит во 2 лигу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11974

      DeStar 49 минут назад

      жестко если честно. совсем плохие результаты

      1
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      Рейтинг: +2084

      kvm 1 час назад

      Руководство клуба дало 51-летнему специалисту три подсрачника...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13364

      playsh > kvm 35 минут назад

      ...специя-листу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13364

      playsh 1 час назад

      Так он что,от зря-платы отказался?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1503

      ab15488 1 час назад

      возникает вопрос, как он работал в апл и эредевизе, если фнл не тянет?

      4
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      Рейтинг: +7814

      vladik12 > ab15488 59 минут назад

      Он не работал в АПЛ.

      4
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      Рейтинг: +1503

      ab15488 > vladik12 51 минуту назад

      согласен, это был чемпионшип

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      Рейтинг: +13364

      playsh > ab15488 37 минут назад

      Он только присутствовал...

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      Рейтинг: +699

      Сделаны из Дерева > playsh 34 минуты назад

      Народ смешил)!

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