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    Соболев: «Надеюсь, Джикия не сыграет в матче с «Сочи». Пусть посидит, подумает»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над своим партнером Георгием Джикией. Форвард пожелал ему не сыграть в ближайшем матче РПЛ против «Сочи».

    «Надеюсь, Джикия не сыграет с «Сочи». Потому что мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает.

    Пока ребята играют, Георгию не надо выходить. На последние пять минут при положительное результате – самое оно», – с улыбкой сказал Соболев.

    • Джикия восстанавливается от травмы.
    • Матч «Спартак» – «Сочи» состоится 14 августа.
    • У Джикии и Соболева есть своя медийная команда «Бей Беги».

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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