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  • Соболев: «Надеюсь, Джикия не сыграет в матче с «Сочи». Пусть посидит, подумает»

Соболев: «Надеюсь, Джикия не сыграет в матче с «Сочи». Пусть посидит, подумает»

11 августа 2022, 00:57
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над своим партнером Георгием Джикией. Форвард пожелал ему не сыграть в ближайшем матче РПЛ против «Сочи».

«Надеюсь, Джикия не сыграет с «Сочи». Потому что мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает.

Пока ребята играют, Георгию не надо выходить. На последние пять минут при положительное результате – самое оно», – с улыбкой сказал Соболев.

  • Джикия восстанавливается от травмы.
  • Матч «Спартак» – «Сочи» состоится 14 августа.
  • У Джикии и Соболева есть своя медийная команда «Бей Беги».

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (5)
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111Hunter111
1660191810
шутник однако
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zigbert
1660198148
Хорошо если Джикия правильно поймет эту шутку.
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JTherry
1660199981
Джикии давно надо было переосмыслить игру в обороне, даже, когда играл Жиго, часто заигрывался с дриблингом у своей штрафной и привозил острые моменты к своим воротам... защитник-дриблер - это враг команды...
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alefreddy
1660206108
что с Джикией что без него оборона слабая
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DOCTOR PENALTY
1660310569
Какая-то угловатая шутка. Как и сам Соболев.
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