Соболев: «Надеюсь, Джикия не сыграет в матче с «Сочи». Пусть посидит, подумает»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над своим партнером Георгием Джикией. Форвард пожелал ему не сыграть в ближайшем матче РПЛ против «Сочи».

«Надеюсь, Джикия не сыграет с «Сочи». Потому что мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает.

Пока ребята играют, Георгию не надо выходить. На последние пять минут при положительное результате – самое оно», – с улыбкой сказал Соболев.