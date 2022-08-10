Урунов готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Химки»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки».

По информации Eurostavka, футболист хочет перейти в подмосковный клуб и ради этого готов пойти на снижение зарплаты. Сейчас Остон получает в районе 600 тысяч евро в год.

Ранее переходу Урунова в «Химки» мешала позиция экс-главного тренера Сергея Юрана, который считает игрока переписанным.

Все стороны ждут снятия с клуба запрета на регистрацию новых футболистов, чтобы осуществить сделку.