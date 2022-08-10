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    Урунов готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Химки»

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки».

    По информации Eurostavka, футболист хочет перейти в подмосковный клуб и ради этого готов пойти на снижение зарплаты. Сейчас Остон получает в районе 600 тысяч евро в год.

    Ранее переходу Урунова в «Химки» мешала позиция экс-главного тренера Сергея Юрана, который считает игрока переписанным.

    Все стороны ждут снятия с клуба запрета на регистрацию новых футболистов, чтобы осуществить сделку.

    • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      ScarlettOgusania 1 минуту назад

      Смотрящий за Химками Терюшков, видимо, поставил задачу выйти в ФНЛ в этом сезоне. Урунову лучше играть в Химках, чем сидеть на лавке в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +7456

      серега кашин 56 минут назад

      Пусть валит

      0
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