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  • Урунов готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Химки»

Урунов готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Химки»

10 августа 2022, 18:09
5

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки».

По информации Eurostavka, футболист хочет перейти в подмосковный клуб и ради этого готов пойти на снижение зарплаты. Сейчас Остон получает в районе 600 тысяч евро в год.

Ранее переходу Урунова в «Химки» мешала позиция экс-главного тренера Сергея Юрана, который считает игрока переписанным.

Все стороны ждут снятия с клуба запрета на регистрацию новых футболистов, чтобы осуществить сделку.

  • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
  • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Урунов Остон
Комментарии (5)
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серега кашин
1660149902
Пусть валит
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ScarlettOgusania
1660153248
Смотрящий за Химками Терюшков, видимо, поставил задачу выйти в ФНЛ в этом сезоне. Урунову лучше играть в Химках, чем сидеть на лавке в Спартаке
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zigbert
1660154245
Да уж скорей бы забирали.
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JTherry
1660155742
Урунов не переписанный, "урунов - хороший", как Кебе...) уходи, Урунов, в Химки, будешь в Химках королем..!!!)
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ySS
1660160309
Уникальный будет случай, дважды подряд вылетевший в пердив игрок)
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