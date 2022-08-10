Федотов – о травме Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ.
– Как скажется на «Зените» отсутствие Клаудиньо?
– Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации.
- Клаудиньо выбыл из строя на 4-5 недель.
- «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.
- Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ. «Зенит» – 6-й.
Источник: Bobsoccer