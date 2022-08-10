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    Федотов – о травме Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ.

    – Как скажется на «Зените» отсутствие Клаудиньо?

    – Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации.

    • Клаудиньо выбыл из строя на 4-5 недель.
    • «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.
    • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ. «Зенит» – 6-й.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1953

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Не скажи! Без Клаудиньо и Вендела,хвалённый 40-мил...й Малком-пустышка.

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