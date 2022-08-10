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  • Федотов – о травме Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца»

Федотов – о травме Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца»

10 августа 2022, 15:34
4

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ.

– Как скажется на «Зените» отсутствие Клаудиньо?

– Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации.

  • Клаудиньо выбыл из строя на 4-5 недель.
  • «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.
  • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ. «Зенит» – 6-й.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо Федотов Владимир
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1660137851
Не скажи! Без Клаудиньо и Вендела,хвалённый 40-мил...й Малком-пустышка.
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Spirit_78
1660146585
Скромничает Федотов. Без Клаудиньо ЦСКА будет гораздо легче.
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Красногвардейчик
1660147043
Вот за что мне нравится Федотов, за то что никогда не ноет и адекватно смотрит на вещи. ЦСКА практически собрали заново, и конечно работы непочатый край....но факт в одном, нас ждёт интересный матч, и мальчиками для битья ЦСКА не будет
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Batyga
1660164244
из Гражданки цитата...респект
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