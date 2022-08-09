Агент травмированного Клаудиньо рассказал о состоянии бразильца

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении футболиста послу травмы.
«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», — сказал Гарсия.
- Клаудиньо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
- У хавбека диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
- Он выбыл из строя на 4-5 недель.
Источник: «Спорт-Экспресс»