Агент травмированного Клаудиньо рассказал о состоянии бразильца

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении футболиста послу травмы.

«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», — сказал Гарсия.