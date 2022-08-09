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    Россия не может договориться с Узбекистаном о проведении товарищеского матча («СЭ»)

    РФС ведет переговоры с Ассоциацией футбола Узбекистана о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана в сентябре.

    По информации «СЭ», сторонам пока не удалось договориться.

    Сообщалось, что национальная команда может сыграть осенью с Ираном, Китаем и латиноамериканскими командами.

    • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
    • Сборная России не играет в Лиге наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2022 21:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2996

      FRZZ 1 час назад

      Никто не хочет играть с Россией. Остались 2 дружественных страны Иран и Китай. Китай и то под вопросом.

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      Рейтинг: +676

      Suvorov51 1 час назад

      О горе. приезжайте в Тулу и сыграйте с нашим Арсеналом и нам тренировка и народ потешите, да и самим не далеко от столице

      0
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      Рейтинг: +15659

      Barmaleushka 2 часа назад

      Нужен переводчик .

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      Рейтинг: +3991

      mutabor0992 2 часа назад

      Как так???

      0
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      Рейтинг: +25412

      vladimir-7 2 часа назад

      Сборная России, кроме Китая, ни с кем не сможет сыграть, ну может быть ещё,
      кто-нибудь, из Латинской Америки.

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