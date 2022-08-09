Россия не может договориться с Узбекистаном о проведении товарищеского матча («СЭ»)

Никто не хочет играть с Россией. Остались 2 дружественных страны Иран и Китай. Китай и то под вопросом.
РФС ведет переговоры с Ассоциацией футбола Узбекистана о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана в сентябре.
По информации «СЭ», сторонам пока не удалось договориться.
Сообщалось, что национальная команда может сыграть осенью с Ираном, Китаем и латиноамериканскими командами.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не играет в Лиге наций.