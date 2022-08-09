Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шесть экс-игроков «Спартака» подтвердили участие в матче легенд с «Зенитом»

Шесть экс-игроков «Спартака» подтвердили участие в матче легенд с «Зенитом»

9 августа 2022, 21:40
4

Несколько экс-футболистов «Спартака» подтвердили свое участие в матче легенд с «Зенитом».

Помимо тех, кто играл в первом матче в июле, состав усилят Виктор Онопко, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Артем Ребров, Александр Павленко и Роман Павлюченко.

Приглашение получил и Александр Мостовой, но он свое участие не подтвердил.

  • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
  • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
  • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

Еще по теме:
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!» 2
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак» 2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1660073761
теперь с заменами могут сыграть
Ответить
Alex Y
1660076630
Ну все Онопко Зенит может сразу сдаваться
Ответить
JTherry
1660077212
о, и Онопка из конюшни притарахтел...)
Ответить
Главные новости
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
2
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
3
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
2
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
5
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
Все новости
Все новости
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
11
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
15
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
25
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+