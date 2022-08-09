Шесть экс-игроков «Спартака» подтвердили участие в матче легенд с «Зенитом»

Несколько экс-футболистов «Спартака» подтвердили свое участие в матче легенд с «Зенитом».

Помимо тех, кто играл в первом матче в июле, состав усилят Виктор Онопко, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Артем Ребров, Александр Павленко и Роман Павлюченко.

Приглашение получил и Александр Мостовой, но он свое участие не подтвердил.