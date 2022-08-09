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    Шесть экс-игроков «Спартака» подтвердили участие в матче легенд с «Зенитом»

    Несколько экс-футболистов «Спартака» подтвердили свое участие в матче легенд с «Зенитом».

    Помимо тех, кто играл в первом матче в июле, состав усилят Виктор Онопко, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Артем Ребров, Александр Павленко и Роман Павлюченко.

    Приглашение получил и Александр Мостовой, но он свое участие не подтвердил.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2022 21:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24508

      JTherry 1 час назад

      о, и Онопка из конюшни притарахтел...)

      1
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      Рейтинг: +1488

      Alex Y 1 час назад

      Ну все Онопко Зенит может сразу сдаваться

      0
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      Рейтинг: +1309

      alefreddy 2 часа назад

      теперь с заменами могут сыграть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11226

      Алексей З 2 часа назад

      Раздули ажиотаж на пустом месте.
      Рядовой матч ветеранов.
      Шишкин , Павленко ? Ну хорош....
      Слово Легенды "затаскали".

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      Рейтинг: +15659

      Barmaleushka 2 часа назад

      Ставьте сразу основу главной команды - будет повод гордиться "исторической" победой ( ну или почётной ничьей).

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      Рейтинг: +676

      Suvorov51 2 часа назад

      Хочу посмотреть этот матч, меня интересует БУЛАНОВ будет играть или он только языком самый умный футболёр

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      Рейтинг: +1340

      Mariner > Suvorov51 23 минуты назад

      Не думаю, у него много лишнего веса, так что не возьмут в качестве игрока.

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      Рейтинг: +4373

      mopecekca 2 часа назад

      реброва зачем? он от зеньки меньше пяти не получал, выходил уже с дрожащими коленями

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