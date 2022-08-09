Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Гогниев возглавит «Урал». Контракт подпишут в ближайшее время («Чемпионат»)

    «Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.

    По информации «Чемпионата», контракт будет подписан в ближайшее время.

    • «Алания» уволила Гогниева в конце мая.
    • Он играл за «Урал» с 2012 по 2016-й год. В 99 матчах Спартак забил 40 голов.
    • «Урал» в понедельник объявил об отставке Игоря Шалимова.
    • Команда не набрала ни одного очка в новом сезоне РПЛ, проиграв 4 матча с общим счетом 1:10.

    Новости по теме
    Уткин оценил перспективы Гогниева в случае назначения в «Урал» 1
    В «Урале» отреагировали на слухи о назначении Гогниева 2
    Гогниев может возглавить «Урал» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6241

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      Удачи Гогниеву в Урале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2070

      Semushkin Roman Valerievi 3 минуты назад

      Норм вариант. Дай бог все срастётся. Гогниев подарит яркий футбол и топовые пресс- конференции.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11