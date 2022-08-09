Гогниев возглавит «Урал». Контракт подпишут в ближайшее время («Чемпионат»)

Удачи Гогниеву в Урале!
«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.
По информации «Чемпионата», контракт будет подписан в ближайшее время.
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«Урал» договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба.
По информации «Чемпионата», контракт будет подписан в ближайшее время.
Удачи Гогниеву в Урале!
Норм вариант. Дай бог все срастётся. Гогниев подарит яркий футбол и топовые пресс- конференции.