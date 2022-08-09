Колыванов – Вареле: «Ты приди и поговори по-мужски!»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал интервью защитника Гильермо Варелы, в котором он раскрыл подробности ухода из столичного клуба.

«У Варелы должны быть какие‑то доказательства. Ситуация двоякая. Понятное дело, что если он уехал, то «Динамо» не хочет платить ему деньги. Но мы же знаем, как к нам сейчас относятся, поэтому решение могут принять любое.

Ты приехал, у тебя была хорошая зарплата. В Москве плохо жилось что ли?! Не понимаю, с чем это связано. Может быть, там ему кто‑то что‑то наговорил? Ну, ты приди, сядь и поговори по‑мужски, обсудите ситуацию!

Но он уже давно наметил, потом уехал, поэтому не знал, как эту ситуацию обставить», — сказал Колыванов.