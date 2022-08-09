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    Колыванов – Вареле: «Ты приди и поговори по-мужски!»

    Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал интервью защитника Гильермо Варелы, в котором он раскрыл подробности ухода из столичного клуба.

    «У Варелы должны быть какие‑то доказательства. Ситуация двоякая. Понятное дело, что если он уехал, то «Динамо» не хочет платить ему деньги. Но мы же знаем, как к нам сейчас относятся, поэтому решение могут принять любое.

    Ты приехал, у тебя была хорошая зарплата. В Москве плохо жилось что ли?! Не понимаю, с чем это связано. Может быть, там ему кто‑то что‑то наговорил? Ну, ты приди, сядь и поговори по‑мужски, обсудите ситуацию!

    Но он уже давно наметил, потом уехал, поэтому не знал, как эту ситуацию обставить», — сказал Колыванов.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +576

      чаппай 2 часа назад

      Колыванов ещё один дурачок из разряда "А что случилось?"

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      Рейтинг: +502

      SLADE2019 2 часа назад

      Какие вокруг нас сплошные мужики! Аж слезу пробивает. Варела четко и доходчиво пояснил - все вопросы к ФИФА и к кому то там еще, не помню. Он эти правила придумал?

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      Рейтинг: +9383

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Колыванов или валенок или придуривается !

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      Рейтинг: +1975

      fakeid > САДЫЧОК 1 час назад

      первый точно ты.

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