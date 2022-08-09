Варела – об уходе из «Динамо»: «Фанаты злятся, потому что слышали только одну версию»

Защитник Гильермо Варела прокомментировал высказался о своем уходе из «Динамо».

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Накануне он стал игроком «Фламенго».

Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

«Время в России было невероятным, у меня остались хорошие воспоминания, и ничто из этого не омрачится, они всегда хорошо относились ко мне, и уважение всегда было взаимным с людьми клуба и болельщиками.

Сегодня я понимаю, что фанаты злятся, потому что они слышали только одну версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», – сказал Варела в интервью Фабио Алейшо.