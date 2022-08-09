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    Варела – об уходе из «Динамо»: «Фанаты злятся, потому что слышали только одну версию»

    Защитник Гильермо Варела прокомментировал высказался о своем уходе из «Динамо».

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

    «Время в России было невероятным, у меня остались хорошие воспоминания, и ничто из этого не омрачится, они всегда хорошо относились ко мне, и уважение всегда было взаимным с людьми клуба и болельщиками.

    Сегодня я понимаю, что фанаты злятся, потому что они слышали только одну версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», – сказал Варела в интервью Фабио Алейшо.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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