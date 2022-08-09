Агент Рассказова высказался о возможном уходе защитника из «Спартака»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент не намерен покидать столичный клуб.
– Рассказов в «Спартаке» практически не получает игровое время. Рассматривается ли вариант с переходом Николая?
– Нет. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время.
– Рассказов продлил контракт со «Спартаком» относительно недавно. При переговорах обсуждалось количество игрового времени?
– Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было.
- Летом «Спартак» продлил контракт с Рассказовым на год.
- У защитника были предложения из Турции
- В этом сезоне Рассказов еще не появлялся на поле.
Источник: Sport24