Агент Рассказова высказался о возможном уходе защитника из «Спартака»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент не намерен покидать столичный клуб.

– Рассказов в «Спартаке» практически не получает игровое время. Рассматривается ли вариант с переходом Николая?

– Нет. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время.

– Рассказов продлил контракт со «Спартаком» относительно недавно. При переговорах обсуждалось количество игрового времени?

– Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было.