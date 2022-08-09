Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Агент Рассказова высказался о возможном уходе защитника из «Спартака»

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент не намерен покидать столичный клуб.

    – Рассказов в «Спартаке» практически не получает игровое время. Рассматривается ли вариант с переходом Николая?

    – Нет. Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время.

    – Рассказов продлил контракт со «Спартаком» относительно недавно. При переговорах обсуждалось количество игрового времени?

    – Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было.

    • Летом «Спартак» продлил контракт с Рассказовым на год.
    • У защитника были предложения из Турции
    • В этом сезоне Рассказов еще не появлялся на поле.

    Новости по теме
    Главный скаут «Аугсбурга»: «Никогда в жизни не рассматривали Рассказова»
    Агент Рассказова: «Ловчев ищет любой повод полить грязью, хотя с ним «Спартак» вылетел в первую союзную лигу» 14
    Ловчев: «Спартак» не будет чемпионом с такими игроками, как Маслов и Рассказов» 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24428

      JTherry 2 часа назад

      кое-какую конкуренцию Коля создает, и контракт продлили с понижением... может, и удастся Абаскалю встроить его в команду...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16659

      Cleaner > JTherry 2 часа назад

      Рассказов игрок уровня ниже, чем остальные игроки Спартака, которые тоже не звезды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24428

      JTherry > Cleaner 1 час назад

      я об уровне Рассказова знаю вполне достаточно, и нигде не писал, что у он него "звездный", но конкуренцию создает, примерно, как и в вашей команде Зе создает конкуренцию Медине, хотя ведь - лапоть лаптем...) игрок для лавки...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11