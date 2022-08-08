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    Игнатов рассказал о взаимоотношениях с Абаскалем

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    — Как у вас складываются взаимоотношения с тренером?

    — Хорошо. Я даже дополнительно остаюсь — тренируюсь.

    — Что именно это за тренировки?

    — Секрет.

    — Техника? Физика?

    — Всe в совокупности.

    — Коннект с Абаскалем есть? Понимание принципов его игры?

    — Конечно, да.

    — Было с ним общение по поводу твоего игрового времени?

    — Это уже личное, не буду отвечать.

    • Игнатов в матче с «Уралом» (2:0) забил первый мяч в РПЛ с 2018 года.
    • Игнатов – воспитанник «Спартака».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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