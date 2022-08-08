Игнатов рассказал о взаимоотношениях с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Гильермо Абаскалем.
— Как у вас складываются взаимоотношения с тренером?
— Хорошо. Я даже дополнительно остаюсь — тренируюсь.
— Что именно это за тренировки?
— Секрет.
— Техника? Физика?
— Всe в совокупности.
— Коннект с Абаскалем есть? Понимание принципов его игры?
— Конечно, да.
— Было с ним общение по поводу твоего игрового времени?
— Это уже личное, не буду отвечать.
- Игнатов в матче с «Уралом» (2:0) забил первый мяч в РПЛ с 2018 года.
- Игнатов – воспитанник «Спартака».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»