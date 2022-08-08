Игнатов рассказал о взаимоотношениях с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Гильермо Абаскалем.

— Как у вас складываются взаимоотношения с тренером?

— Хорошо. Я даже дополнительно остаюсь — тренируюсь.

— Что именно это за тренировки?

— Секрет.

— Техника? Физика?

— Всe в совокупности.

— Коннект с Абаскалем есть? Понимание принципов его игры?

— Конечно, да.

— Было с ним общение по поводу твоего игрового времени?

— Это уже личное, не буду отвечать.