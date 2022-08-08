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    «Урал» назвал временного тренера после увольнения Шалимова

    Пресс-служба «Урала» официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Шалимова.

    Вместо него команду временно возглавит Евгений Аверьянов.

    Он будет готовить екатеринбуржцев к матчу пятого тура РПЛ против «Факела» (12 августа).

    • 53-летний Шалимов возглавлял «Урал» с августа 2021 года.
    • В новом сезоне РПЛ команда проиграла все 4 матча с общим счетом 1:10.
    • Клуб может вернуть на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

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    Источник: сайт «Урала»

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