«Урал» назвал временного тренера после увольнения Шалимова

Пресс-служба «Урала» официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Шалимова.

Вместо него команду временно возглавит Евгений Аверьянов.

Он будет готовить екатеринбуржцев к матчу пятого тура РПЛ против «Факела» (12 августа).