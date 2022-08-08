«Урал» назвал временного тренера после увольнения Шалимова

Пресс-служба «Урала» официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Шалимова.
Вместо него команду временно возглавит Евгений Аверьянов.
Он будет готовить екатеринбуржцев к матчу пятого тура РПЛ против «Факела» (12 августа).
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Пресс-служба «Урала» официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Шалимова.
Вместо него команду временно возглавит Евгений Аверьянов.
Он будет готовить екатеринбуржцев к матчу пятого тура РПЛ против «Факела» (12 августа).