Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива»

«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.
Запасные: Гилерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.
- Матч «Краснодар» – «Локомотив» начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ