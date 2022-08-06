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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива»

    «Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

    Запасные: Гилерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4602

      PAREVG. 1 час назад

      Игра будет 12 против 9.
      В основе Локо Керк и Мампаси. Один просто бегает и теряет мяч, второй постоянно привозит, по сути играя за соперника...

      0
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      Рейтинг: +2439

      фанат джигурды > PAREVG. 31 минуту назад

      Ещё и дуразян.

      Чуда не жду.

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      Рейтинг: +4904

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Надеюсь игра будет открытой и открытой. А Локомотив вырвет очко.

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      Рейтинг: +4602

      PAREVG. > Красногорск_Фан 1 час назад

      Все верно, остается только надеяться.
      Я перед игрой с Зенитом больше верил в результат, чем сейчас.

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      Рейтинг: +4904

      Красногорск_Фан > PAREVG. 1 час назад

      Как видишь даже победы не желаю. А хоть за что то зацепиться. Но футбол игра не предсказуемая.

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      Рейтинг: +4904

      Красногорск_Фан > PAREVG. 1 час назад

      Раз в год и керк забивает. Фассона жалко и жемалетдинова. Вот с ними было бы лучше.

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      Рейтинг: +4602

      PAREVG. > Красногорск_Фан 1 час назад

      Вот именно что раз в год, а по полю, без замен бегает 30 с лишним раз.
      А без парней, да тяжеловато, был бы Фассон здоров, Мампаси наверное даже в заявку не попал, или сидел в глубоком запасе.

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