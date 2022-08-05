«Деградация». Семин оценил работу Циннбауэра в «Локомотиве»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен работой нынешнего тренерского штаба.
«После определeнного периода работы должны быть видны изменения, привнесeнные новым тренером. То ли футболисты стали лучше, то ли тактика поменялась, то ли очков прибавилось. Этого не происходит; наоборот, идeт определенная деградация», – сказал Семин.
- Йозеф Циннбауэр возглавил «Локо» этим летом.
- У команды после 3 туров РПЛ 2 очка.
- «Локомотив» с Семиным 3 раза брал РПЛ.