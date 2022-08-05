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    «Деградация». Семин оценил работу Циннбауэра в «Локомотиве»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен работой нынешнего тренерского штаба.

    «После определeнного периода работы должны быть видны изменения, привнесeнные новым тренером. То ли футболисты стали лучше, то ли тактика поменялась, то ли очков прибавилось. Этого не происходит; наоборот, идeт определенная деградация», – сказал Семин.

    • Йозеф Циннбауэр возглавил «Локо» этим летом.
    • У команды после 3 туров РПЛ 2 очка.
    • «Локомотив» с Семиным 3 раза брал РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

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      Рейтинг: +4893

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не буду уникален. Тренера не чувствуется. ЦСКА например внушает куда больше позитива тренерской мыслью и новичками

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      Рейтинг: +3997

      Enter2006 1 час назад

      Согласен с Сёминым!

      3
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      Рейтинг: -285

      vsespartak01 2 часа назад

      ПАЛЫЧ знает что говорит!

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