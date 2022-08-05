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    В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья капитана команды Георгия Джикии.

    28-летний защитник пропустил матч с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы.

    «Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург.

    По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», – сказал Зеленов.

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    Источник: Sport24

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