В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья капитана команды Георгия Джикии.

28-летний защитник пропустил матч с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы.

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург.

По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», – сказал Зеленов.