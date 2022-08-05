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    «Не зря полтора года бился за здоровье». Маслов – о возвращении на поле

    Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свое возвращение на поле после длительного восстановления от травмы.

    «Было странно. Никаких особо эмоций в матче с «Оренбургом» не испытал. Было лeгкое непонимание того, что происходит. Не мандраж, а ощущение, будто паузы не было. Ничего не почувствовал, когда сказали выходить на поле.

    К оптимальным кондициям ещe не вернулся, но я могу нормально ходить, двигаться, это уже хорошо. После матча было много поздравлений, особенно от медицинского штаба. Не зря мы полтора года бились за здоровье.

    Все были в приятных эмоциях, что я вернулся после столь долгого перерыва», — сказал Маслов.

    • Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.
    • В августе он перенес операцию.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +97404

      zigbert 47 минут назад

      Ждем от тебя добротной игры Паша. Здоровья!

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