«Не зря полтора года бился за здоровье». Маслов – о возвращении на поле

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свое возвращение на поле после длительного восстановления от травмы.

«Было странно. Никаких особо эмоций в матче с «Оренбургом» не испытал. Было лeгкое непонимание того, что происходит. Не мандраж, а ощущение, будто паузы не было. Ничего не почувствовал, когда сказали выходить на поле.

К оптимальным кондициям ещe не вернулся, но я могу нормально ходить, двигаться, это уже хорошо. После матча было много поздравлений, особенно от медицинского штаба. Не зря мы полтора года бились за здоровье.

Все были в приятных эмоциях, что я вернулся после столь долгого перерыва», — сказал Маслов.