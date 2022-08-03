«Барселона» попросила двух игроков пойти на понижение зарплаты. Это нужно для регистрации новичков

У «Барселоны» есть проблемы с потолком зарплат. Ей нужно сокращать ведомость, чтобы зарегистрировать новичков.
По этой причине руководство обратилось к Жерару Пике и Серхио Бускетсу с просьбой пойти на понижение зарплаты.
Как пишет Managing Barça со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, если Пике и Бускетс не согласятся, то у «Барселоны» будут «большие проблемы».
- Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
- «Барселона» этим летом купила Жюля Кунде, Рафинью и Роберта Левандовского.
- У каталонцев есть долг по зарплате перед полузащитником Френки де Йонгом.
Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?
Источник: твиттер Managing Barça