«Барселона» попросила двух игроков пойти на понижение зарплаты. Это нужно для регистрации новичков

У «Барселоны» есть проблемы с потолком зарплат. Ей нужно сокращать ведомость, чтобы зарегистрировать новичков.

По этой причине руководство обратилось к Жерару Пике и Серхио Бускетсу с просьбой пойти на понижение зарплаты.

Как пишет Managing Barça со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, если Пике и Бускетс не согласятся, то у «Барселоны» будут «большие проблемы».

Сезон Примеры стартует на следующей неделе.

«Барселона» этим летом купила Жюля Кунде, Рафинью и Роберта Левандовского.

У каталонцев есть долг по зарплате перед полузащитником Френки де Йонгом.

Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?