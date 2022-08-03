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    «Барселона» попросила двух игроков пойти на понижение зарплаты. Это нужно для регистрации новичков

    У «Барселоны» есть проблемы с потолком зарплат. Ей нужно сокращать ведомость, чтобы зарегистрировать новичков.

    По этой причине руководство обратилось к Жерару Пике и Серхио Бускетсу с просьбой пойти на понижение зарплаты.

    Как пишет Managing Barça со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, если Пике и Бускетс не согласятся, то у «Барселоны» будут «большие проблемы».

    • Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
    • «Барселона» этим летом купила Жюля Кунде, Рафинью и Роберта Левандовского.
    • У каталонцев есть долг по зарплате перед полузащитником Френки де Йонгом.

    Барселона потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    03.08.2022 23:42
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