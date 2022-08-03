Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    На ретроматче «Спартака» и «Зенита» может выступить Шуфутинский

    Организаторы готовят развлекательную программу на ответный ретроматч «Спартака» и «Зенита», который состоится 2 августа.

    Планируется, что на игре выступит заслуженный артист России Михаил Шуфутинский.

    • 8 июля в 1-м матче ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • По словам пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова, ответная игра состоится на «Открытие Арене».

    Новости по теме
    «Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА
    В «Сочи» выбрали лучшего игрока июля
    Мостовой назвал игроков «Спартака», готовых к Европе 3
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2022 23:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3034

      acor94 43 минуты назад

      Я календарь, переверну
      И снова третье сентября!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11