На ретроматче «Спартака» и «Зенита» может выступить Шуфутинский

Организаторы готовят развлекательную программу на ответный ретроматч «Спартака» и «Зенита», который состоится 2 сентября.
Планируется, что на игре выступит заслуженный артист России Михаил Шуфутинский.
- 8 июля в 1-м матче ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- По словам пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова, ответная игра состоится на «Открытие Арене».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»