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    Канчельскис: «Платные жалобы на судей – наглость от ЭСК. Их цель – дополнительно заработать»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

    «Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола.

    Что тут говорить — у нас во Второй лиге с клубов деньги собирают непонятно на что. Поддерживаю команды РПЛ, которые против такой идеи. Лучше не вводить такое, на самом деле. Зачем?

    Надо помогать клубам, а не разорять и требовать у них деньги по любому поводу. Посмотрим, что будет по итогу», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1895

      fakeid 51 минуту назад

      вообще это их работа, за которую им и так платят.

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