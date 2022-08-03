Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

«Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола.

Что тут говорить — у нас во Второй лиге с клубов деньги собирают непонятно на что. Поддерживаю команды РПЛ, которые против такой идеи. Лучше не вводить такое, на самом деле. Зачем?

Надо помогать клубам, а не разорять и требовать у них деньги по любому поводу. Посмотрим, что будет по итогу», – сказал Канчельскис.