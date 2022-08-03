Головин прокомментировал домашнюю ничью с ПСВ

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил ничью в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против ПСВ (1:1).

«Понятно, что итоги подводить рано, всe будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.

На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу, однако мяч попал в штангу. Не будем забегать вперeд и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и всe должно быть нормально», – сказал россиянин.