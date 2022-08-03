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    Головин прокомментировал домашнюю ничью с ПСВ

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил ничью в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против ПСВ (1:1).

    «Понятно, что итоги подводить рано, всe будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.

    На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу, однако мяч попал в штангу. Не будем забегать вперeд и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и всe должно быть нормально», – сказал россиянин.

    • Головин отыграл 75 минут.
    • Ответный матч состоится в Нидерландах 9 августа.
    • ПСВ тренирует экс-форвард сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой.

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    Источник: «Чемпионат»

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