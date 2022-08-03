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    Гаджиев рассказал, в чем секрет успеха Семака в «Зените»

    Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    «Потенциал и ресурсы «Зенита» на сегодняшний день выше, чем у других команд. Не случайно клуб уже несколько лет подряд лучший в стране. В Санкт-Петербурге работало много хороших специалистов и никому не удавалось добиться таких результатов, а у Семака получилось.

    Мы говорим, что «Зенит» явный фаворит не только потому, что у них ресурсов больше, но и потому, что там высокий уровень организации, дисциплина и умение управлять тренировочным процессом.

    Манчини – хороший тренер, он доказал это. С «Зенитом» у него была отличная команда, но не получилось выиграть чемпионство. Семаку удается поддерживать уровень ответственности при хорошем, звездном составе.

    У «Спартака» или ЦСКА не получается выступать на уровне своих возможностей, хотя Гинеру в прошлом с Березуцкими, Игнашевичем и Вагнером удавалось поддерживать стабильность и хорошо выступать. Усилиться по составу – не значит быть конкурентоспособным с «Зенитом», – сказал Гаджиев.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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