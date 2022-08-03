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Гаджиев рассказал, в чем секрет успеха Семака в «Зените»

3 августа 2022, 00:59
5

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Потенциал и ресурсы «Зенита» на сегодняшний день выше, чем у других команд. Не случайно клуб уже несколько лет подряд лучший в стране. В Санкт-Петербурге работало много хороших специалистов и никому не удавалось добиться таких результатов, а у Семака получилось.

Мы говорим, что «Зенит» явный фаворит не только потому, что у них ресурсов больше, но и потому, что там высокий уровень организации, дисциплина и умение управлять тренировочным процессом.

Манчини – хороший тренер, он доказал это. С «Зенитом» у него была отличная команда, но не получилось выиграть чемпионство. Семаку удается поддерживать уровень ответственности при хорошем, звездном составе.

У «Спартака» или ЦСКА не получается выступать на уровне своих возможностей, хотя Гинеру в прошлом с Березуцкими, Игнашевичем и Вагнером удавалось поддерживать стабильность и хорошо выступать. Усилиться по составу – не значит быть конкурентоспособным с «Зенитом», – сказал Гаджиев.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Гаджиев Гаджи Семак Сергей
Комментарии (5)
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житель СПб
1659499105
Денег было и больше в период других известных тренеров. А вот результаты - нет... Значит, есть достижения Семака, как бы кто к этому ни относился. И они, прежде всего, в сфере психологии и организации.
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vladimir-7
1659502657
А, что же Кержаков не набирается опыта у "великого" тренера Семака, а идет на обучение в ЦСКА к Федотову? Поставьте Кержакова гл. тренером Зенита, вместо Семака и ничего не изменится, чемпионом РПЛ назначат, как всегда, Зенит.
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nik55
1659508474
никому не удавалось добиться таких результатов, а у Семака получилось ---где результаты в Европе ??????
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zigbert
1659533056
Тут трудно возразить Гаджиеву - Семак дает результат.
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