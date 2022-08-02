Агент Комличенко объяснил результативность форварда в первых турах РПЛ

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о том, что его клиент забил три гола в трех стартовых турах РПЛ.

Во всех случаях ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин.

«Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, ещe по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе.

Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят», – сказал агент.