Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до 7 августа, но у него нет предложений

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему намерен сменить команду.

37-летний футболист хочет уйти до 7 августа, когда манкунианцы стартуют в АПЛ матчем с «Брайтоном».

Однако на сегодняшний день у Роналду нет ни одного конкретного предложения.

Агент португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента «Барселоне», «Атлетико», «Челси», «Баварии» и «Наполи», но они не проявили предметного интереса.

Впрочем, есть вероятность, что «Атлетико» и «Наполи» при определенных условиях подпишут форварда до конца месяца.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.

Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

Роналду пропускает тренировки и уезжает со стадиона после замены в матче. Что с ним происходит