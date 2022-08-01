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    Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до 7 августа, но у него нет предложений

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему намерен сменить команду.

    37-летний футболист хочет уйти до 7 августа, когда манкунианцы стартуют в АПЛ матчем с «Брайтоном».

    Однако на сегодняшний день у Роналду нет ни одного конкретного предложения.

    Агент португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента «Барселоне», «Атлетико», «Челси», «Баварии» и «Наполи», но они не проявили предметного интереса.

    Впрочем, есть вероятность, что «Атлетико» и «Наполи» при определенных условиях подпишут форварда до конца месяца.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

    Роналду пропускает тренировки и уезжает со стадиона после замены в матче. Что с ним происходит

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    Источник: AS

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    01.08.2022 23:55
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