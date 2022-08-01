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    Губерниев ответил Зареме на слова о его назначении пиар-директором «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Назначить меня пиар-директором «Спартака»? Могу только поблагодарить Зарему. Нужно действительно уже официально брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою.

    Жить ей в Окияне-море, чтобы Леонид Арнольдович у нее служил и спортивный директор был на посылках.

    Кроме шуток, она абсолютно созрела. Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Может, она действительно тот самый свет в конце тоннеля, который поможет клубу.

    Поэтому в добрый путь. Пусть дальше Зарему несет к спартаковским вершинам ее плод, свитый из песен и слов Леонида Федуна», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года. Сообщалось, что на посту президента его может сменить Ашот Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23104

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бред какой-то. Проспится - ещё какой-нибудь высер сочинит, сказочник.

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      Рейтинг: +2077

      kvm 1 час назад

      плоД )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +10860

      alex1951 1 час назад

      Губерний-- льстивый лжец,аморальный тип....Уткин! Укуси его за зад!

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