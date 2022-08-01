Губерниев ответил Зареме на слова о его назначении пиар-директором «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Назначить меня пиар-директором «Спартака»? Могу только поблагодарить Зарему. Нужно действительно уже официально брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою.
Жить ей в Окияне-море, чтобы Леонид Арнольдович у нее служил и спортивный директор был на посылках.
Кроме шуток, она абсолютно созрела. Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Может, она действительно тот самый свет в конце тоннеля, который поможет клубу.
Поэтому в добрый путь. Пусть дальше Зарему несет к спартаковским вершинам ее плод, свитый из песен и слов Леонида Федуна», – сказал Губерниев.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года. Сообщалось, что на посту президента его может сменить Ашот Хачатурянц.
Источник: «Спорт-Экспресс»