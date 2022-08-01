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    Соболев рассказал, кто будет играть за его медийную команду

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему он с одноклубником Георгием Джикией не подписали Юрия Жиркову в свою медийную команду.

    «Почему не взяли Жиркова? Потому что Юра — молчаливый парень. Нам нужно, чтобы люди разговаривали.

    Кто у нас медийные люди? ST, Табаков, Маклаков. Не знаю, как Маклаков будет играть — ему 70. Выйдет пенальти пробить — не знаю. Саша Беккер также будет. У нас мальчик играет, ему 12 лет, уже первый гол свой забил», – сказал Соболев.

    • Клуб спартаковцев Соболева и Джикии сыграет в новом сезоне Медиалиги.
    • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
    • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».

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    Источник: «Чемпионат»

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