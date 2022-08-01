Соболев рассказал, кто будет играть за его медийную команду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему он с одноклубником Георгием Джикией не подписали Юрия Жиркову в свою медийную команду.

«Почему не взяли Жиркова? Потому что Юра — молчаливый парень. Нам нужно, чтобы люди разговаривали.

Кто у нас медийные люди? ST, Табаков, Маклаков. Не знаю, как Маклаков будет играть — ему 70. Выйдет пенальти пробить — не знаю. Саша Беккер также будет. У нас мальчик играет, ему 12 лет, уже первый гол свой забил», – сказал Соболев.