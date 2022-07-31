Клуб Соболева и Джикии готов подписать 33-летнего Дзюбу

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что готов подписать нападающего Артема Дзюбы в свой клуб Медиалиги.

– Дзюба все еще без клуба. Возьмете его в «Бей Беги», если попросится?

– Почему нет? Но мы его не потянем.