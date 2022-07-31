Клуб Соболева и Джикии готов подписать 33-летнего Дзюбу

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что готов подписать нападающего Артема Дзюбы в свой клуб Медиалиги.
– Дзюба все еще без клуба. Возьмете его в «Бей Беги», если попросится?
– Почему нет? Но мы его не потянем.
- Клуб спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии сыграет в новом сезоне Медиалиги.
- По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
Источник: ютуб-канал Сергея Егорова