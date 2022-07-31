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    Клуб Соболева и Джикии готов подписать 33-летнего Дзюбу

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что готов подписать нападающего Артема Дзюбы в свой клуб Медиалиги.

    – Дзюба все еще без клуба. Возьмете его в «Бей Беги», если попросится?

    – Почему нет? Но мы его не потянем.

    • Клуб спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии сыграет в новом сезоне Медиалиги.
    • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
    • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».

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    Источник: ютуб-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9002

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Ну все правильно, кто-то же должен территорию охранять. Цепь по крепче и в перед.

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