Рахимов: «Понимаю, что делает «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов понимает путь, по которому сейчас идет клуб.

– Вы понимаете, куда двигается «Локомотив» – в тактике, селекции, в своем развитии?

– Я понимаю, что они делают. Работу там ведут те же люди, которые приходили в клуб с Ральфом Рангником. У него, мы видели, не все получилось в «Манчестер Юнайтед». Но потом Рангник возглавил сборную Австрии. И в Лиге наций команда показывала тот самый футбол – быстрый, агрессивный, с прессингом, который ставит этот тренер. Это система Red Bull. Многие игроки сборной Австрии прошли ее с Рангником через «Зальцбург», «Лейпциг».

Чтобы такая система дала плоды, необходимо время. Но в России у них возникнут проблемы. Я так и сказал людям, которые работают в «Локомотиве», занимаются там селекцией. Я их просто знаю.

«Локо» занимает 12-е место в РПЛ.

У команды ни одной победы в 3 турах.

Рахимов тренировал «Локомотив» в 2008-2009 годах.

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