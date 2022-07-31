Рахимов: «Понимаю, что делает «Локомотив»

Выкинуть всех немцев с Локо, время было, или ещё лет 5 нужно? Ага, значит в Локо нужно много времени, в МЮ обосрался, а в сборной Австрии времени не нужно и сразу всё "попёрло"? Не видно ли идиотизма? Наконец "фортануло" и не более того.
Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов понимает путь, по которому сейчас идет клуб.
– Вы понимаете, куда двигается «Локомотив» – в тактике, селекции, в своем развитии?
– Я понимаю, что они делают. Работу там ведут те же люди, которые приходили в клуб с Ральфом Рангником. У него, мы видели, не все получилось в «Манчестер Юнайтед». Но потом Рангник возглавил сборную Австрии. И в Лиге наций команда показывала тот самый футбол – быстрый, агрессивный, с прессингом, который ставит этот тренер. Это система Red Bull. Многие игроки сборной Австрии прошли ее с Рангником через «Зальцбург», «Лейпциг».
Чтобы такая система дала плоды, необходимо время. Но в России у них возникнут проблемы. Я так и сказал людям, которые работают в «Локомотиве», занимаются там селекцией. Я их просто знаю.
- «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
- У команды ни одной победы в 3 турах.
- Рахимов тренировал «Локомотив» в 2008-2009 годах.
«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол