«Факел» и «Динамо» забили 3 гола за 3 минуты после начала 2-го тайма

«Факел» и «Динамо» результативно начали второй тайм в очном матче третьего тура РПЛ.

Команды за три минуты забили три гола на двоих.

Сначала «Факел», уступавший 0:2 к перерыву, сравнял счет, отличившись на 46-й и 47-й минутах.

Но уже на 48-й минуте «Динамо» снова вышло вперед благодаря автоголу.

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