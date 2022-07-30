«Факел» и «Динамо» забили 3 гола за 3 минуты после начала 2-го тайма

По-моему мнению Факел самая симпатичная команда для нейтрального зрителя ( наряду с Крыльями Советов). Удачи закрепиться в вышке. Калининград за вас!!!!!!!
«Факел» и «Динамо» результативно начали второй тайм в очном матче третьего тура РПЛ.
Команды за три минуты забили три гола на двоих.
Сначала «Факел», уступавший 0:2 к перерыву, сравнял счет, отличившись на 46-й и 47-й минутах.
Но уже на 48-й минуте «Динамо» снова вышло вперед благодаря автоголу.
Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу