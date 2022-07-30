Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    «Факел» и «Динамо» забили 3 гола за 3 минуты после начала 2-го тайма

    «Факел» и «Динамо» результативно начали второй тайм в очном матче третьего тура РПЛ.

    Команды за три минуты забили три гола на двоих.

    Сначала «Факел», уступавший 0:2 к перерыву, сравнял счет, отличившись на 46-й и 47-й минутах.

    Но уже на 48-й минуте «Динамо» снова вышло вперед благодаря автоголу.

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

    Новости по теме
    Йоканович прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом» 1
    Матч «Факел» – «Динамо» посетили более 19 тысяч зрителей. Это первая за 21 год домашняя игра в РПЛ для воронежцев 1
    Смолов похвалил «Факел», отобравший очки у «Динамо» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2008

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      По-моему мнению Факел самая симпатичная команда для нейтрального зрителя ( наряду с Крыльями Советов). Удачи закрепиться в вышке. Калининград за вас!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      Тазит > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Согласен. С душой играют... Страстно...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11