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    Малком: «Мы с Клаудиньо уже как братья»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих отношениях с полузащитником Клаудиньо, который перешел в клуб год назад.

    – Такое ощущение, что с Клаудиньо вы уже чувствуете друг друга на поле спинным мозгом и точно знаете, где в тот или иной момент будет партнер.

    – Знаете, у бразильских футболистов есть такое качество, которое в действиях на поле можно назвать простотой.

    Но у нас в «Зените» не только бразильцы. Россияне, Барриос с Кассьеррой тоже могут прекрасно себя проявлять, чтобы команда показывала качественную игру.

    Важно показывать доверие друг к другу, и тогда оно будет превращаться в созидательный футбол и красивые моменты.

    – За пределами поля вы с Клаудиньо уже как братья?

    – Да! Мы познакомились, когда нам было лет по десять. Причем долгое время получалось так, что мы играли друг против друга. Был период, когда вместе выступали за «Коринтианс».

    А теперь есть возможность вместе быть в «Зените». Это, конечно, очень классно, когда такой товарищ рядом с тобой на поле и вне его.

    Плюс, возможность дальше узнавать и использовать сильные стороны друг друга. Думаю, Клаудиньо может сказать то же самое.

    • В 2019 году «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • С тех пор вингер забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 78 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11242

      Алексей З 1 час назад

      Там вас уже 8 братьев.
      Газпром как многодетный папа, который на своих детей ( россияне ) положил с прибором.

      1
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      Рейтинг: +1851

      АЛЕКС 58 > Алексей З 1 час назад

      У еврея папы Мюллера дети латиноамериканцы. Чего не родишь за нородные деньги.

      0
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      Рейтинг: +16401

      ilichkadr 2 часа назад

      Дружба вне футбольного поля всегда была огромном плюсом для любой команды,
      залогом успеха командной игры и не только в футболе. Опытные тренеры данный феномен всегда учитывали и учитывают при определении стартового состава на игру.

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