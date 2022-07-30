Малком: «Мы с Клаудиньо уже как братья»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих отношениях с полузащитником Клаудиньо, который перешел в клуб год назад.

– Такое ощущение, что с Клаудиньо вы уже чувствуете друг друга на поле спинным мозгом и точно знаете, где в тот или иной момент будет партнер.

– Знаете, у бразильских футболистов есть такое качество, которое в действиях на поле можно назвать простотой.

Но у нас в «Зените» не только бразильцы. Россияне, Барриос с Кассьеррой тоже могут прекрасно себя проявлять, чтобы команда показывала качественную игру.

Важно показывать доверие друг к другу, и тогда оно будет превращаться в созидательный футбол и красивые моменты.

– За пределами поля вы с Клаудиньо уже как братья?

– Да! Мы познакомились, когда нам было лет по десять. Причем долгое время получалось так, что мы играли друг против друга. Был период, когда вместе выступали за «Коринтианс».

А теперь есть возможность вместе быть в «Зените». Это, конечно, очень классно, когда такой товарищ рядом с тобой на поле и вне его.

Плюс, возможность дальше узнавать и использовать сильные стороны друг друга. Думаю, Клаудиньо может сказать то же самое.

В 2019 году «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

С тех пор вингер забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 78 матчах.

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