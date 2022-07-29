Стала известна сумма отступных за Кунде по контракту с «Барселоной»

В испании игроки совсем идиоты чтоли ? Зачем прописывать такую клаусулу(точнее позволять). Потом снижать зарплаты несколько раз подряд, чтоб тебя не продали.
Защитник Жюль Кунде официально стал футболистом «Барселоны». Будет контракт на пять лет, но подпись будет поставлена после медосмотра.
В соглашении прописаны отступные за игрока – миллиард евро.
- Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.
- Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.
- Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
Фото: твиттер «Барселоны».