Стала известна сумма отступных за Кунде по контракту с «Барселоной»

Защитник Жюль Кунде официально стал футболистом «Барселоны». Будет контракт на пять лет, но подпись будет поставлена после медосмотра.

В соглашении прописаны отступные за игрока – миллиард евро.

Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.

Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.

Фото: твиттер «Барселоны».