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    Стала известна сумма отступных за Кунде по контракту с «Барселоной»

    Защитник Жюль Кунде официально стал футболистом «Барселоны». Будет контракт на пять лет, но подпись будет поставлена после медосмотра.

    В соглашении прописаны отступные за игрока – миллиард евро.

    • Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.
    • Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.
    • Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.

    Фото: твиттер «Барселоны».

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    29.07.2022 22:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2102

      LOKOfanatik19 45 минут назад

      В испании игроки совсем идиоты чтоли ? Зачем прописывать такую клаусулу(точнее позволять). Потом снижать зарплаты несколько раз подряд, чтоб тебя не продали.

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      Рейтинг: +155

      гууд 48 минут назад

      Милиард? Потом будете искать кому бы за 10 бы продать

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      Рейтинг: +7391

      серега кашин 1 час назад

      Одним словом идиоты

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