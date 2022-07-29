"Гулиев рассказал, каким ему запомнилСЯ Федун"

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о владельце «Спартака» Леониде Федуне.
– Федуна много хейтят. Каким боссом он запомнился тебе?
– Весь в «Спартаке». Клуб для него не игрушка, как многие говорят. Леонид Арнольдович был полностью погружeн в команду.
Однажды устроил нам праздничный ужин после победы над ЦСКА. Собрались в ресторане, была семейная атмосфера: все друг с другом общались, говорили теплые слова.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- При нем команда взяла все российские трофеи.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: Sport24