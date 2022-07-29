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    Гулиев рассказал, каким ему запомнился Федун

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

    – Федуна много хейтят. Каким боссом он запомнился тебе?

    – Весь в «Спартаке». Клуб для него не игрушка, как многие говорят. Леонид Арнольдович был полностью погружeн в команду.

    Однажды устроил нам праздничный ужин после победы над ЦСКА. Собрались в ресторане, была семейная атмосфера: все друг с другом общались, говорили теплые слова.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +246

      7:1 2 часа назад

      млять, кровь из глаз. понаберут же.. даже не проверяют, кто что постит, сплошные ошибки.

      "Гулиев рассказал, каким ему запомнилСЯ Федун"

      или "Коболев назвал три клуба РПЛ, которым нужен Кокорин"
      https://bombardir.ru/news/663005

      а ничё, что он кобЕлев?

      и вчера такая же лажа в нескольких постах, уже тупо лень искать.

      **здец.

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      Рейтинг: +80

      dragoff 2 часа назад

      Вот у тебя и все мысли - собраться в ресторане, теплыми словами обливаться. И еще два любимых дня в месяце - аванс-зарплата. В этом федунчик не подкачал... Прикоснуться к Спартаку и не поиметь федуна - это быть полным лохом

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