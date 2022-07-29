"Гулиев рассказал, каким ему запомнилСЯ Федун"

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– Федуна много хейтят. Каким боссом он запомнился тебе?

– Весь в «Спартаке». Клуб для него не игрушка, как многие говорят. Леонид Арнольдович был полностью погружeн в команду.

Однажды устроил нам праздничный ужин после победы над ЦСКА. Собрались в ресторане, была семейная атмосфера: все друг с другом общались, говорили теплые слова.