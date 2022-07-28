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    Гулиев обвинил Тедеско в лицемерии

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    – Когда он только пришел, ко мне подошел Чепзанович и сказал: «Это твой тренер. Ты ему нравишься – он любит таких футболистов».

    Я обрадовался, хотелось побыстрее начать работать вместе. Первое время все было отлично, но потом раз: я на скамейке, следующая игра – снова.

    Чепзановичу не было смысла мне врать. Но в голове не складывалось: его слова и действия Тедеско шли в разнобой.

    – Может, опять стоило уйти в аренду?

    – Я хотел – зимой. Но Тедеско меня не отпустил. У нас была с ним беседа на сборах: «Я очень рад, что ты не ушел. Я рассчитываю на тебя, но мне просто нужно было присмотреться. Пройди сборы – и все будет отлично».

    Я с хорошим настроением провел зиму. За это время было где-то три беседы с Тедеско – он меня хвалил и подбадривал. Ему все нравилось.

    Но когда возобновился чемпионат, продолжилось то, что было осенью – я сидел на лавке.

    – Был зол?

    – По мне – это лицемерие. Если не видишь меня в основе – скажи прямо, как мужчина! Я бы ушел в аренду и спокойно играл. Но это ведь он настоял на том, чтобы я остался. При этом играть не давал.

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    Источник: Sport24

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    28.07.2022 23:38
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