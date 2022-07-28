Кунде прокомментировал свой трансфер в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Жюль Кунде поделился эмоциями в связи со своим переходом из «Севильи».

«Важную роль в трансфере сыграл Хави. Мы разговаривали несколько раз, и я был воодушевлен его словами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.

Хочу сделать все, чтобы играть как можно чаще. Хочу хорошо адаптироваться в команде и получить ведущую роль.

Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем не буду себя ограничивать.

Я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых уже завоевали множество трофеев. Буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит», – сказал 23-летний француз.