Кунде прокомментировал свой трансфер в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Жюль Кунде поделился эмоциями в связи со своим переходом из «Севильи».
«Важную роль в трансфере сыграл Хави. Мы разговаривали несколько раз, и я был воодушевлен его словами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.
Хочу сделать все, чтобы играть как можно чаще. Хочу хорошо адаптироваться в команде и получить ведущую роль.
Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем не буду себя ограничивать.
Я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых уже завоевали множество трофеев. Буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит», – сказал 23-летний француз.
- Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
- За 3 сезона он провел 133 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
- Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo