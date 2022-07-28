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Кунде прокомментировал свой трансфер в «Барселону»

28 июля 2022, 22:22
3

Новичок «Барселоны» Жюль Кунде поделился эмоциями в связи со своим переходом из «Севильи».

«Важную роль в трансфере сыграл Хави. Мы разговаривали несколько раз, и я был воодушевлен его словами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.

Хочу сделать все, чтобы играть как можно чаще. Хочу хорошо адаптироваться в команде и получить ведущую роль.

Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем не буду себя ограничивать.

Я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых уже завоевали множество трофеев. Буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит», – сказал 23-летний француз.

  • Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
  • За 3 сезона он провел 133 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
  • Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Севилья Кунде Жюль
Комментарии (3)
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lek!
1659038998
Не видел игр с участием этого паренька , не уже ли он так хорош , как все про него говорят ?
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Shotlandets86
1659049820
С нынешней Путалоной ты вряд ли что-либо выиграешь.
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