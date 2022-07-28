Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Кунде прокомментировал свой трансфер в «Барселону»

    Новичок «Барселоны» Жюль Кунде поделился эмоциями в связи со своим переходом из «Севильи».

    «Важную роль в трансфере сыграл Хави. Мы разговаривали несколько раз, и я был воодушевлен его словами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.

    Хочу сделать все, чтобы играть как можно чаще. Хочу хорошо адаптироваться в команде и получить ведущую роль.

    Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем не буду себя ограничивать.

    Я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых уже завоевали множество трофеев. Буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит», – сказал 23-летний француз.

    • Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
    • За 3 сезона он провел 133 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
    • Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу 4
    «Барселона» объявила о договоренности по трансферу Кунде 1
    Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 миллионов, чтобы остаться в «Барселоне» 4
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11