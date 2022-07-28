«Никогда бы не смог переступить через себя». Гулиев назвал клуб, в который никогда не перейдет

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев исключил свой трансфер в ЦСКА из-за спартаковского прошлого.

– Что для тебя вообще значит «Спартак»?

– Это мой дом. Я был в клубе с пяти лет, прошел всю структуру и в итоге поиграл за основу. Все, что у меня есть в футбольном плане, мне дали в «Спартаке».

Для меня этот клуб всегда будет стоять выше, чем остальные.

– В какой клуб ты бы никогда не перешел?

– В ЦСКА. Я хорошо отношусь ко всем командам, но принципиальность соперничества с ЦСКА была заложена еще в детстве. Никогда бы не смог переступить через себя.