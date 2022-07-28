«Никогда бы не смог переступить через себя». Гулиев назвал клуб, в который никогда не перейдет

Что за мода такая спрашивать , а куда ты не перейдёшь ?
Пипец.
Да он вообще рад, что хоть кому-то нужен.
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев исключил свой трансфер в ЦСКА из-за спартаковского прошлого.
– Что для тебя вообще значит «Спартак»?
– Это мой дом. Я был в клубе с пяти лет, прошел всю структуру и в итоге поиграл за основу. Все, что у меня есть в футбольном плане, мне дали в «Спартаке».
Для меня этот клуб всегда будет стоять выше, чем остальные.
– В какой клуб ты бы никогда не перешел?
– В ЦСКА. Я хорошо отношусь ко всем командам, но принципиальность соперничества с ЦСКА была заложена еще в детстве. Никогда бы не смог переступить через себя.