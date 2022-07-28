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    «Никогда бы не смог переступить через себя». Гулиев назвал клуб, в который никогда не перейдет

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев исключил свой трансфер в ЦСКА из-за спартаковского прошлого.

    – Что для тебя вообще значит «Спартак»?

    – Это мой дом. Я был в клубе с пяти лет, прошел всю структуру и в итоге поиграл за основу. Все, что у меня есть в футбольном плане, мне дали в «Спартаке».

    Для меня этот клуб всегда будет стоять выше, чем остальные.

    – В какой клуб ты бы никогда не перешел?

    – В ЦСКА. Я хорошо отношусь ко всем командам, но принципиальность соперничества с ЦСКА была заложена еще в детстве. Никогда бы не смог переступить через себя.

    • Помимо «Спартака» и «Химок», Гулиев выступал за «Ростов», «Анжи» и тульский «Арсенал».
    • С подмосковным клубом он заключил контракт до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11206

      Алексей З 15 минут назад

      Что за мода такая спрашивать , а куда ты не перейдёшь ?
      Пипец.
      Да он вообще рад, что хоть кому-то нужен.

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      Рейтинг: +16547

      Cleaner 17 минут назад

      Гулиев это кто???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18448

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      Совсем не ожидал, от этого еще приятнее, хоть здесь - МОЛОДЕЦ !!!

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      Рейтинг: +2265

      CSKA471 1 час назад

      Неадекватный психованый парень

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      Рейтинг: +43

      Житель планетв Земля > CSKA471 1 час назад

      Для Спартака он герой. Бакаев для Спартака предатель...А ты CSKA471 для всех предатель, типа за любого готов, лижь бы жрать дали.)))
      Полицай? Власовец ?

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      Рейтинг: +13769

      Skull_Boy 1 час назад

      Кому ты нахер не вперся герой бл9

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