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    Гулиев боялся попасть в тюрьму после драки: «Переживал, что повторится сценарий Кокорина и Мамаева»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев признался, что боялся попасть в тюрьму после драки с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

    • Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом.
    • Игрок набросился на американца и сломал ему нос.
    • За это Гулиева на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.

    – Какими были твои действия, когда понял, что об этой ситуации говорят из каждого утюга?

    – Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить – злюсь сам на себя.

    Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться.

    – С тюрьмой?

    – Да. В голове было все подряд – все, кроме хороших мыслей.

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    Источник: Sport24

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