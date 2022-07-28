Гулиев боялся попасть в тюрьму после драки: «Переживал, что повторится сценарий Кокорина и Мамаева»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев признался, что боялся попасть в тюрьму после драки с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом.

Игрок набросился на американца и сломал ему нос.

За это Гулиева на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.

– Какими были твои действия, когда понял, что об этой ситуации говорят из каждого утюга?

– Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить – злюсь сам на себя.

Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться.

– С тюрьмой?

– Да. В голове было все подряд – все, кроме хороших мыслей.

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