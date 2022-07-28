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    Соболев согласился, что Шелия из «Ахмата» не заслужил красную карточку за удар шипами

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поменял мнение по эпизоду с вратарем «Ахмата» Гиорги Шелией в матче 1-го тура РПЛ.

    • Соболев и Шелия столкнулись в борьбе за мяч.
    • Шелия лежа ударил шипам по ноге форварда.
    • Оба игрока получили по желтой карточке.

    «Вчера судейская лекция была в «Спартаке». Обсуждали в том числе спорные эпизоды из игр красно-белых.

    Так вот. Саша Соболев согласился, что то самое движение Шелии в Грозном – это желтая максимум», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14603

      Fusballer 1 час назад

      Ну если Шнякин так сказал))) Матч ТВ обмусоливают судейство в матчах Спартака. Про остальные - молчок. Видимо там всё идеально.

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