Соболев согласился, что Шелия из «Ахмата» не заслужил красную карточку за удар шипами

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поменял мнение по эпизоду с вратарем «Ахмата» Гиорги Шелией в матче 1-го тура РПЛ.
- Соболев и Шелия столкнулись в борьбе за мяч.
- Шелия лежа ударил шипам по ноге форварда.
- Оба игрока получили по желтой карточке.
«Вчера судейская лекция была в «Спартаке». Обсуждали в том числе спорные эпизоды из игр красно-белых.
Так вот. Саша Соболев согласился, что то самое движение Шелии в Грозном – это желтая максимум», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в телеграме.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина