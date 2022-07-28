Соболев согласился, что Шелия из «Ахмата» не заслужил красную карточку за удар шипами

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поменял мнение по эпизоду с вратарем «Ахмата» Гиорги Шелией в матче 1-го тура РПЛ.

Соболев и Шелия столкнулись в борьбе за мяч.

Шелия лежа ударил шипам по ноге форварда.

Оба игрока получили по желтой карточке.

«Вчера судейская лекция была в «Спартаке». Обсуждали в том числе спорные эпизоды из игр красно-белых.

Так вот. Саша Соболев согласился, что то самое движение Шелии в Грозном – это желтая максимум», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в телеграме.